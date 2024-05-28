Россиянин с ножом пришел в творческий квартал и напал на его сотрудников

В Уфе мужчина с ножом напал на сотрудников «Арт-квадрата» и порезал себе висок

В Уфе местный житель с ножом напал на сотрудников творческого квартала «Арт-квадрат» и порезал себе висок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, мужчина поспорил с работниками пространства. Потом он достал нож и начал запугивать им сотрудников «Арт-квадрата», которые сразу вызвали охрану.

Момент конфликта попал на видео. На кадрах видно, как сотрудники убегают от дебошира. В какой-то момент он падает, но потом снова встает и продолжает угрожать.

После конфликта нарушитель сам ранил себя в висок. Его доставили в отдел и составили протокол за мелкое хулиганство.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 31-летнего рецидивиста за попытку проникнуть в серверную Большого Обуховского моста.