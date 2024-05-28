Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:12, 28 мая 2024Силовые структуры

Россиянин с ножом пришел в творческий квартал и напал на его сотрудников

В Уфе мужчина с ножом напал на сотрудников «Арт-квадрата» и порезал себе висок

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Уфе местный житель с ножом напал на сотрудников творческого квартала «Арт-квадрат» и порезал себе висок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, мужчина поспорил с работниками пространства. Потом он достал нож и начал запугивать им сотрудников «Арт-квадрата», которые сразу вызвали охрану.

Момент конфликта попал на видео. На кадрах видно, как сотрудники убегают от дебошира. В какой-то момент он падает, но потом снова встает и продолжает угрожать.

После конфликта нарушитель сам ранил себя в висок. Его доставили в отдел и составили протокол за мелкое хулиганство.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 31-летнего рецидивиста за попытку проникнуть в серверную Большого Обуховского моста.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Бельгии обозначил границы применения оружия ВСУ

      Клава Кока раскрыла секрет стройности

      Названы основные тренды в соцсетях

      Популярный российский блогер развеял миф о заработках на телевидении

      Глава РАН заявил о пристальном внимании к уголовным делам против ученых

      В зоне СВО задействовали новейший передвижной диспетчерский пункт

      Центробанк сообщил о новом аргументе в пользу повышения ставки

      Раскрыто лучшее упражнение от головной боли

      Излюбленный курорт россиян в Азии захотел возобновить прямое авиасообщение

      В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию Российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше