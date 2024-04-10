В Петербурге задержали рецидивиста за попытку проникнуть в серверную моста

В Петербурге полиция задержала рецидивиста за попытку проникнуть в серверную

В Санкт-Петербурге полиция задержала 31-летнего рецидивиста за попытку проникнуть в серверную Большого Обуховского моста. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ночью 8 апреля мужчина подошел к административному зданию на Октябрьской набережной и начал бить дверь ногами с требованиями впустить его. Сотрудники охраны быстро скрутили дебошира и вызвали полицию. Силовики выяснили, что мужчина был пьян, также им стало известно о двух его судимостях за кражу.

Ранее в Петербурге полицейские применили табельное оружие при задержании пьяного дебошира, вооруженного ножом.

