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14:25, 28 мая 2024Ценности

Россиянкам назвали три лучших упражнения для плоского живота

Фитнес-гуру Виталий Малкин призвал делать мостик и планку для плоского живота

Фото: Nikolas_jkd / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-гуру Виталий Малкин назвал россиянкам три лучших упражнения для плоского живота. Его комментарий публикует WomanHit.

По словам эксперта, одним из самых элементов станет мостик. Его следует выполнять, лежа на спине и делая круговые движения тазом в одну и в другую сторону.

Специалист также призвал включить в программу упражнение на равновесие. В его рамках необходимо встать на четвереньки и расположить ладони под плечевым суставом, а затем отрывать от пола руку и противоположную ногу. Кроме того, Малкин внес в список планку с махами руками.

В марте эксперт-методист и координатор направления групповых программ бренда XFIT Руслан Панов назвал россиянам оптимальный срок появления кубиков пресса.

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      Алина Гостева
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