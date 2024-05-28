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18:17, 28 мая 2024Спорт

Российская гимнастка-чемпионка рассказала о домогательствах тренера

Российская гимнастка-чемпионка Мамун рассказала о домогательствах тренера

Кадр: «Витя Кравченко» / YouTube

Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о пережитых в детском возрасте домогательствах тренера. Спортсменка высказалась на канале «Витя Кравченко» в YouTube.

Россиянка не назвала имени специалиста, отметив, что он был мужчиной. «Были сажания на колени, какие-то касания, якобы массаж ног, когда ты понимаешь, что руки заходят гораздо выше положенного. В такие моменты меня парализовывало, я до конца не могла понять, что это. До самого страшного в моем случае, к счастью, не дошло», — рассказала гимнастка.

Она добавила, что этого тренера нет в живых. «Не знаю, как бы я поступила, если бы он продолжал бы жить. Наверное, точно были бы суды, я бы этого хотела. Он принес очень много боли людям», — заявила Мамун.

Мамун завоевала золото в многоборье на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. На счету 28-летней гимнастки также семь золотых медалей чемпионата мира и четыре победы на европейских первенствах. Она завершила карьеру в 2017 году.

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      Алексей Гусев
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