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10:42, 28 мая 2024Наука и техника

«Ростех» нарастил выпуск радиационно стойких источников электропитания

«Ростех»: наращен выпуск радиационно стойких источников электропитания

Фото: Unsplash

Холдинг «Росэлектроника» нарастил объемы выпуска радиационно стойких источников вторичного электропитания, предназначенных для использования на космических аппаратах. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Изделия заключены в герметичный металлический корпус и отличаются, благодаря использованию бескорпусных электрорадиоэлементов на печатной плате из LTCC-керамики, компактными размерами (25,7 на 22,4 на 6,4 миллиметра). «Источники питания имеют наработку на отказ не менее 100 тысяч часов, высокий КПД и низкий уровень пульсаций», — уточнили в госкорпорации.

Там добавили, что аналогичные изделия не производились в России и закупались за рубежом.

Ранее госкорпорация сообщила, что холдинг завершил разработку оборудования — актуаторов СВЧ-переключателей — для первого полностью российского спутника связи — космического аппарата «Экспресс-АМУ4».

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      Иван Потапов
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