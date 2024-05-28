В России высказались о возможной причине сбоя в СДЭК

Депутат Свинцов назвал аналогичные атаке на СДЭК случаи нормой во всем мире

Сбои в работе крупных частных компаний из-за хакерских атак связаны с плохой степенью киберзащиты, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможной причине проблем в работе СДЭК.

«Что касается СДЭК, такие случаи бывают, они есть по всему миру. Мы помним, в США, в Канаде взламывали и нефтепроводы, и газопроводы. По всему миру хакерские группы взламывают ту или иную инфраструктуру, что-то шифруют, потом вымогают деньги. Это нормальная практика, это можно будет преодолеть после того, как все мировое сообщество будет бороться в едином стандарте, в едином формате. Только это позволит если не победить киберпреступность, то хотя бы сократить ее до минимума», — сказал депутат.

По словам парламентария, обычные россияне тоже зачастую уязвимы перед хакерскими атаками, поскольку покупка и обслуживание антивирусов часто дорого и сложно. В то же время он уверен, что у критической инфраструктуры страны таких проблем нет.

Граждане, как правило, сильно в это дело не вникают. Практически все частные компьютеры заражены вирусами той или иной степени опасности. Что касается частного бизнеса, я думаю, максимум 50 процентов компаний более-менее защищены, остальные тоже пренебрегают средствами защиты, потому что тоже это стоит достаточно дорого. Что касается госсектора, мы время от времени видим определенные утечки, определенные хакерские атаки, какие-то перебои в работе тех или иных ресурсов. Но они не носят какой-то критической степени и на жизненный цикл не влияют Андрей Свинцов депутат Госдумы

«Что касается критической инфраструктуры, я считаю, здесь защита находится на высоком уровне. Мы не видим ни единого случая, где был бы взломан банк, энергетический объект, аэропорт или железнодорожный вокзал. Вся критическая инфраструктура защищена высоким уровнем защиты, в основном построена на отечественном софте и на отечественных специалистах», — добавил он.

27 мая логистическая компания СДЭК сообщила, что столкнулась с техническим сбоем. Из-за этого возникли проблемы с выдачей и приемом посылок, работа была приостановлена. Представители фирмы пошли на такой шаг, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов.

О проблемах с обработкой заказов стало известно еще 26 мая, компания обещала возобновить работу на следующий день. Тем не менее срок перенесли на среду, 29 мая.

Как пишут «Ведомости», причиной сбоя могла стать атака с использованием вируса-шифровальщика. Ответственность за остановку работы сервиса взяла на себя хакерская группа Head Mare. Эту информацию изданию подтвердил источник в компании. Официально СДЭК сообщил, что проводит расследование.