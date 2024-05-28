Стал известен размер выплат Елены Блиновской в бюджет России

Елена Блиновская выплатила в бюджет России более 140 миллионов рублей

Елена Блиновская выплатила в бюджет России более 140 миллионов рублей в рамках уголовного дела о неуплате 900 миллионов рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей, легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, на 700 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

Защита считает, что суд первой инстанции не учел более 140 миллионов рублей, которые были выплачены Блиновской в счет недочисленных налогов. Так написано в тексте апелляционной жалобы адвоката, которая просит отпустить блогершу из СИЗО.

Ранее стало известно, что Блиновская намерена попросить Арбитражный суд признать ее ИП банкротом.

24 апреля Мосгорсуд продлил арест Блиновской на три месяца. Отмечалось, что в СИЗО блогерша останется до 26 июля.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Изначально ее поместили под домашний арест, но позднее заключили под стражу из-за несоблюдения правил.