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14:04, 28 мая 2024Силовые структуры

Суд признал законным продление ареста блогера Блиновской

Блогер Елена Блиновская останется в СИЗО до 26 июля

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Апелляционный суд признал законным продление ареста блогера Елены Блиновской в рамках уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Создательница «Марафонов желаний» пробудет в СИЗО до 26 июля.

Мосгорсуд продлил арест Блиновской на заседании 24 апреля. Отмечалось, что под стражей она пробудет три месяца.

Ранее стало известно, что блогер выплатила в бюджет России более 140 миллионов рублей в рамках уголовного дела о неуплате 900 миллионов рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей, а также легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, на 700 миллионов рублей.

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      Олеся Мицкевич
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