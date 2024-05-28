Силовые структуры
Суд признал законным продление ареста блогера Блиновской
Блогер Елена Блиновская останется в СИЗО до 26 июля
Апелляционный суд признал законным продление ареста блогера Елены Блиновской в рамках уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Создательница «Марафонов желаний» пробудет в СИЗО до 26 июля.
Мосгорсуд продлил арест Блиновской на заседании 24 апреля. Отмечалось, что под стражей она пробудет три месяца.
Ранее стало известно, что блогер выплатила в бюджет России более 140 миллионов рублей в рамках уголовного дела о неуплате 900 миллионов рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей, а также легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, на 700 миллионов рублей.