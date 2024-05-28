Суд признал законным продление ареста блогера Блиновской

Блогер Елена Блиновская останется в СИЗО до 26 июля

Апелляционный суд признал законным продление ареста блогера Елены Блиновской в рамках уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Создательница «Марафонов желаний» пробудет в СИЗО до 26 июля.

Мосгорсуд продлил арест Блиновской на заседании 24 апреля. Отмечалось, что под стражей она пробудет три месяца.

Ранее стало известно, что блогер выплатила в бюджет России более 140 миллионов рублей в рамках уголовного дела о неуплате 900 миллионов рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей, а также легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, на 700 миллионов рублей.

