Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:18, 28 мая 2024Путешествия

Турист пытался провезти еду через границу и был оштрафован на 548 тысяч рублей

Daily Mail: турист пытался провезти в Тайвань еду и был оштрафован

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Турист, летевший из Гонконга в Тайвань с коробкой еды в багаже, попался пограничникам и был оштрафован на 200 тысяч тайваньских долларов (548 тысяч рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 30-летний индонезиец не знал о запрете на ввоз еды в страну, поэтому положил в багаж жареную курицу и попытался пройти через границу, но еду учуяли собаки. Пассажир не смог оплатить штраф на месте, из-за чего был депортирован из страны.

В апреле турист из КНР попытался вывезти из России звериные клыки и попался на таможне. Путешественник положил их в термос и маникюрный набор. Он признался, что хотел сделать подарок сыну.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Пусть Путин догадается, что мы задумали». Польша не исключила появление своих войск на Украине

      Бывший муж певицы Нюши высказался об изменах

      Эксперт по протоколу оценила смех первых леди ЕС на Мемориале жертвам холокоста

      Названы основные тренды в соцсетях

      Россиянам назвали скрытые риски при аренде квартир

      Раскрыта стоимость самой дешевой «однушки» в центре Москвы

      В Грузии начали продавать валюту для спасения курса лари

      В правительстве высказались о блокировке YouTube в России

      В России заявили о значительных нефтегазовых доходах бюджета

      Совершен прорыв в создании сверхбыстрой зарядки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше