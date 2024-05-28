У Игоря Николаева нашли долг перед налоговой

«Звездач»: певец Игорь Николаев имеет долг перед ФНС в размере 119 тысяч рублей

Народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев имеет долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Отмечается, что у артиста имеется пять неоплаченных счетов. Общая сумма долга музыканта составила 119 тысяч рублей.

При этом канал отмечает, что Николаев работает над новым проектом — он зарегистрировал товарный знак под названием «Третье сентября». Исполнитель сможет предоставлять различные услуги и продавать товары под этим брендом.

Ранее стало известно, что российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, задолжала ФНС более миллиона рублей.