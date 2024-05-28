Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:44, 28 мая 2024Культура

У Игоря Николаева нашли долг перед налоговой

«Звездач»: певец Игорь Николаев имеет долг перед ФНС в размере 119 тысяч рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев имеет долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Отмечается, что у артиста имеется пять неоплаченных счетов. Общая сумма долга музыканта составила 119 тысяч рублей.

При этом канал отмечает, что Николаев работает над новым проектом — он зарегистрировал товарный знак под названием «Третье сентября». Исполнитель сможет предоставлять различные услуги и продавать товары под этим брендом.

Ранее стало известно, что российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, задолжала ФНС более миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ заявила о росте активности НАТО у границы России. Альянс отрабатывает ядерные удары по территории страны

      Ценам на аренду жилья в России предрекли снижение

      Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент назвал автора доноса на него

      Пассажирский самолет эвакуировали из-за надписи на салфетке

      Россиянин вернулся из поездки с животными в кишечнике

      В России решили ввести сбор за использование иностранного софта

      Samsung увеличит производство смартфонов в Китае

      Уголовное дело возбудили после кражи 27 лифтов в российском городе

      На Украине признались в симпатии к внутреннему стержню Армении

      Названы основные тренды в соцсетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше