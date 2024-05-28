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08:40, 28 мая 2024Россия

В Белгородской области установят модули для защиты от обстрелов ВСУ

В Белгородской области установят 230 модулей для защиты от украинских обстрелов
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгородской области установят 230 укрытий для защиты от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети «Вконтакте».

«Много встречаюсь с жителями, часто слышу вопросы о необходимости установки дополнительных бетонных укрытий. Поэтому 230 укрытий берем сейчас в работу», — сказал он.

В пресс-службе правительства области уточнили, что 50 модульных укрытий установят в Губкине и Старом Осколе, а еще 180 укрытий будут распределены между Белгородом и четырьмя приграничными муниципалитетами: Белгородским, Шебекинским, Грайворонским и Валуйским районами и округами.

Белгородской область регулярно подвергается атакам ВСУ. 27 мая Поселок Совхозный Грайворонского городского округа атаковал украинский дрон-камикадзе.

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      Сергей Грехов
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