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13:31, 28 мая 2024Бывший СССР

В Эстонии предложили удвоить число тренирующихся в ЕС солдат ВСУ

Глава МО Эстонии Певкур предложил удвоить число тренирующихся в ЕС солдат ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен удвоить число тренирующихся на территории объединения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 100 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает «РБК-Украина».

Певкур выступил с заявлением перед встречей министров обороны стран ЕС. По его мнению, предложения Евросоюза о подготовке от 40 до 60 тысяч бойцов ВСУ в рамках мониторинговой миссии EUMAM недостаточно из-за успехов российских военных на фронте.

«Я думаю, мы могли бы послать четкий сигнал, что готовы обучить 100 тысяч украинских солдат», — заявил глава МО Эстонии. Он подчеркнул, что ЕС должен предоставить Украине все необходимое для победы, в том числе разрешить нанесение ударов по территории России.

Ранее председатель парламентской комиссии по гособороне Эстонии Калев Стойческу допустил отправку войск на Украину. Он добавил, что размещение сил на Украине должно быть совместным решением союзников по НАТО.

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      Юрий Леонов
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