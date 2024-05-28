В Госдуме призвали снизить налоговое давление на часть россиян

В России могут ввести налоговый вычет для людей с доходами ниже 30 тысяч рублей

Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет для тех россиян, чей доход не превышает 30 тысяч рублей в месяц. Об этом со ссылкой на главу фракции ЛДПР Леонида Слуцкого сообщает «Российская газета».

Законопроект предполагает, что на снижение налоговой нагрузки могут рассчитывать те граждане, чем суммарный годовой доход не больше 360 тысяч рублей. Если законопроект примут, то вычет составит до 46 тысяч 800 рублей.

Количество людей, которые смогут таким образом ослабить оказываемое на них налоговое давление, составляет больше 13,5 миллиона человек, которым Слуцкий призвал помогать. По его словам, отношение к предлагаемому налоговому закону будет формироваться, исходя из того, насколько будут соблюдаться интересы той части населения, которой приходится тяжелее всех.

Ранее российский Минфин предложил ввести вычеты для семей, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.

Кроме того, в России введен налоговый вычет на детей, право на который имеют все, кто растит ребенка. В 2024 году лимит по этому вычету составляет 350 тысяч рублей. Вычет на ребенка могут оформить оба родителя, если официально трудоустроены и платят налог в размере 13 процентов от дохода.

Также в России предложили установить новый налоговый вычет на лечение домашних животных. Его можно будет получить за лечебные, профилактические и диагностические мероприятия, а также за приобретение лекарств.