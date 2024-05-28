В Херсонской области нашли подвалы с телами военных ВСУ

ВС России нашли заваленные телами военных ВСУ подвалы в селе Крынки под Херсоном

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные продолжают обнаруживать страшные находки в селе Крынки на левом берегу Днепра. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Ранее Сальдо рассказал, что ВСУ второй раз атаковали пенсионный фонд в поселке Нижние Серогозы Херсонской области. До этого губернатор сообщил, что украинская ракета попала в здание утром.