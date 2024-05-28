В российском регионе предупредили об учениях сил ПВО
Губернатор Шапша предупредил жителей Калужской области об учениях сил ПВОСюжетРабота систем ПВО:
Во вторник, 28 мая, в Калужской области будут проводиться учения сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram.
Во время мероприятий военнослужащие Минобороны будут отрабатывать отражение атак беспилотников, пояснил он.
На фоне учений губернатор также предупредил жителей о возможном шуме от работы систем ПВО.
В последний раз беспилотник над Калужской областью был сбит 22 марта. Он был перехвачен средствами ПВО над Дзержинским районом. В тот же день беспилотники были замечены над Белгородской областью.