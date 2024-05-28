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10:21, 28 мая 2024Россия

В российском регионе предупредили об учениях сил ПВО

Губернатор Шапша предупредил жителей Калужской области об учениях сил ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Во вторник, 28 мая, в Калужской области будут проводиться учения сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram.

Во время мероприятий военнослужащие Минобороны будут отрабатывать отражение атак беспилотников, пояснил он.

На фоне учений губернатор также предупредил жителей о возможном шуме от работы систем ПВО.

В последний раз беспилотник над Калужской областью был сбит 22 марта. Он был перехвачен средствами ПВО над Дзержинским районом. В тот же день беспилотники были замечены над Белгородской областью.

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      Алан Босиков
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