Политик Дюпон-Эньян: конфликт разрастется, если НАТО разрешит удары по России

Североатлантический альянс находится на пути к развязыванию третьей мировой войны, заявил французский политик Николя Дюпон-Эньян. Он предупредил в соцсети X, что украинский конфликт распространится на другие государства, если НАТО разрешит Вооруженными силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России западным оружием.

«Ускоряя вступление Украины в НАТО и заявляя, что она должна нанести удары по территории России, эти лидеры делают абсолютно все, чтобы конфликт разросся», — возмутился Дюпон-Эньян планом альянса. Он указал, что в случае, если один из членов блока находится в состоянии войны, остальные также в нее вовлекаются.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. По его мнению, так как Киев не может наносить удары по «законным военным целям» в РФ, то стране сложно защитить себя.