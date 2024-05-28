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22:16, 28 мая 2024Мир

Во Франции назвали развязыванием третьей мировой войны план НАТО по России

Политик Дюпон-Эньян: конфликт разрастется, если НАТО разрешит удары по России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Североатлантический альянс находится на пути к развязыванию третьей мировой войны, заявил французский политик Николя Дюпон-Эньян. Он предупредил в соцсети X, что украинский конфликт распространится на другие государства, если НАТО разрешит Вооруженными силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России западным оружием.

«Ускоряя вступление Украины в НАТО и заявляя, что она должна нанести удары по территории России, эти лидеры делают абсолютно все, чтобы конфликт разросся», — возмутился Дюпон-Эньян планом альянса. Он указал, что в случае, если один из членов блока находится в состоянии войны, остальные также в нее вовлекаются.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. По его мнению, так как Киев не может наносить удары по «законным военным целям» в РФ, то стране сложно защитить себя.

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      Маргарита Пименова
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