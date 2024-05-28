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16:14, 28 мая 2024Бывший СССР

Вуз на Украине решил сам доставлять преподавателей и студентов в военкомат

Университет в Киеве решил сам доставлять сотрудников и студентов в ТЦК

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Студентов и преподавателей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в случае выдачи им повестки будут доставлять в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») на вверенных вузу микроавтобусах. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram.

Издание сообщило, что в соответствующем распоряжении, подписанном директором университета Владиславом Бугровым, приказано освобождать от обязанностей преподавателей и обучающихся на время их доставки в ТЦК.

Университет имени Тараса Шевченко — одно из крупнейших высших учебных заведений на Украине. В нем учатся более 10 тысяч студентов и работают более трех тысяч преподавателей.

Ранее Кабинет министров Украины обязал владельцев бизнеса самостоятельно доставлять своих работников в военкоматы. Представителей организаций обязали отчитываться перед ТЦК о том, кто из их сотрудников не стал брать повестку или уволился.

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      Илья Таксюр
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