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05:33, 28 мая 2024Мир

Япония, Южная Корея и США сочли запуск спутника КНДР серьезной угрозой

Япония, Южная Корея и США сочли пуск спутника КНДР угрозой безопасности региона

Фото: Pixabay

Япония, Южная Корея и США сочли запуск спутника КНДР угрозой безопасности региона и пообещали добиваться денуклиаризации Северной Кореи. Об этом заявил МИД Японии, передает РИА Новости.

Высокопоставленные дипломаты трех стран провели телефонный разговор, в котором подтвердили, что запуск баллистических ракет Пхеньяном, даже с целью выведения спутника на орбиту, является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей проводить пуски с использованием технологий баллистических ракет.

В беседе заместитель специального представителя США по КНДР Чон Пак, глава группы планирования дипломатии с Северной Кореей департамента дипломатической стратегии и информации МИД Южной Кореи Ли Чжун Иль и руководитель департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу подчеркнули, что запуск спутника 27 мая представляет серьезную и близкую угрозу безопасности региона.

Ранее ЦТАК сообщило, что запуск разведывательного спутника КНДР закончился неудачей. Ракета-носитель с аппаратом «Маллиген-1» стартовала 27 мая с космодрома Сохэ и взорвалась на этапе полета, в котором задействована первая ступень.

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      Марина Совина
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