Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:23, 28 мая 2024Бывший СССР

В МИД России заявили об отсутствии финансирующих Киев соглашений с Россией

Замглавы МИД Галузин: соглашений с Россией, приносящих деньги Киеву, больше нет
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Между Москвой и Киевом не осталось соглашений, на которых Украина могла бы зарабатывать деньги. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«В плоскости соглашений, на которых правительство Украины зарабатывает деньги, я бы ответил, что в настоящее время таких соглашений я не вижу», — подчеркнул Галузин.

По его словам, министерство иностранных дел сможет дополнительно рассмотреть этот вопрос. Галузин напомнил, что в 2023 году были денонсированы договоренности России и Украины о сотрудничестве при использовании Азовского моря.

В марте в Госдуму был внесен законопроект, денонсирующий соглашение с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

Соглашение предусматривало создание Российского центра науки и культуры в Киеве, открытого в 2007-м. «После 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок», — объяснили авторы законопроекта, добавив, что центр вынужденно свернул работу в 2021 году из-за введения Киевом санкций против Россотрудничества.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Это знают президент и военные». Песков высказался об ответе на случай разрешения Запада бить по России

      Раскрыты любимые видео россиян

      Мужчина прыгнул на косатку, прослыл идиотом и лишился 55 тысяч рублей

      Еще одна пара российских фигуристов захотела сменить спортивное гражданство

      Пресечена новая атака ВСУ на российский регион

      В квартире взорвавшего банкомат безработного россиянина прошли обыски

      Продюсер раскрыл план возвращения «Би-2» в Россию

      Назван возможный регион применения химического оружия ВСУ

      Раненный в Харьковской области оператор ВГТРК попал на видео

      Открыты соединения для борьбы с опасным воспалением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше