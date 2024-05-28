В МИД России заявили об отсутствии финансирующих Киев соглашений с Россией

Замглавы МИД Галузин: соглашений с Россией, приносящих деньги Киеву, больше нет

Между Москвой и Киевом не осталось соглашений, на которых Украина могла бы зарабатывать деньги. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«В плоскости соглашений, на которых правительство Украины зарабатывает деньги, я бы ответил, что в настоящее время таких соглашений я не вижу», — подчеркнул Галузин.

По его словам, министерство иностранных дел сможет дополнительно рассмотреть этот вопрос. Галузин напомнил, что в 2023 году были денонсированы договоренности России и Украины о сотрудничестве при использовании Азовского моря.

В марте в Госдуму был внесен законопроект, денонсирующий соглашение с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

Соглашение предусматривало создание Российского центра науки и культуры в Киеве, открытого в 2007-м. «После 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок», — объяснили авторы законопроекта, добавив, что центр вынужденно свернул работу в 2021 году из-за введения Киевом санкций против Россотрудничества.