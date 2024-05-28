Зеленский высказался о не определившихся с участием в саммите в Швейцарии

Зеленский: не определившиеся с участием в саммите в Швейцарии хуже, чем враги

Страны, не определившиеся с участием в саммите по «формуле мира» в Швейцарии, для Украины хуже, чем враги. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в ходе конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо, передает ТАСС.

«Есть лидеры, которые до сих пор еще не высказались (...). Если лидеры молчат, это еще хуже, я так считаю. Потому что ты либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что ты враг, чем так, вообще без какой-то мысли. Это говорит, что если ты молчишь, то тебя устраивает то, что сейчас происходит», — сказал он.

По словам Зеленского, Киев ожидает ответа по участию в саммите от ряда африканских стран, Китая и других государств. В числе неопределившихся украинский лидер также назвал Бразилию, которая ранее отказалась от присутствия президента страны Лулы да Силвы на мероприятии.

Ранее Зеленский назвал «не очень сильным» решение президента США Джо Байдена пропустить «саммит мира» в Швейцарии. Он подчеркнул, что очень хотел бы видеть Байдена на мероприятии, так как американский президент нужен «саммиту мира» и другим лидерам стран, которые следят за реакцией Вашингтона.