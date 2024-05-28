Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:59, 28 мая 2024Бывший СССР

Зеленский высказался о не определившихся с участием в саммите в Швейцарии

Зеленский: не определившиеся с участием в саммите в Швейцарии хуже, чем враги

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Страны, не определившиеся с участием в саммите по «формуле мира» в Швейцарии, для Украины хуже, чем враги. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в ходе конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо, передает ТАСС.

«Есть лидеры, которые до сих пор еще не высказались (...). Если лидеры молчат, это еще хуже, я так считаю. Потому что ты либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что ты враг, чем так, вообще без какой-то мысли. Это говорит, что если ты молчишь, то тебя устраивает то, что сейчас происходит», — сказал он.

По словам Зеленского, Киев ожидает ответа по участию в саммите от ряда африканских стран, Китая и других государств. В числе неопределившихся украинский лидер также назвал Бразилию, которая ранее отказалась от присутствия президента страны Лулы да Силвы на мероприятии.

Ранее Зеленский назвал «не очень сильным» решение президента США Джо Байдена пропустить «саммит мира» в Швейцарии. Он подчеркнул, что очень хотел бы видеть Байдена на мероприятии, так как американский президент нужен «саммиту мира» и другим лидерам стран, которые следят за реакцией Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Пусть Путин догадается, что мы задумали». Польша не исключила появление своих войск на Украине

      Президент Латвии обвинил Запад в провалах ВСУ на фронте

      В ФСБ заявили о готовности оперативно увеличить число пограничников при угрозе

      Украинец использовал окно для возможности сбежать из машины ТЦК

      Совершен прорыв в создании сверхбыстрой зарядки

      Лимит на одну операцию по СБП собрались увеличить в 30 раз

      В российском регионе подростки надругались над второклассником в роще

      Немецкий футболист отказался переходить в «Динамо»

      Налоговый долг Блиновской из-за пени вырос до 1,4 миллиарда рублей

      Названы основные тренды в соцсетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше