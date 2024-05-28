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19:36, 28 мая 2024Культура

Звезда «Бригады» объяснила отказ жить в США

Звезда «Бригады» Флоринская заявила, что США «ментально не ее страна»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Бригада», актриса Александра Флоринская объяснила отказ насовсем переезжать в США после жизни в Лос-Анджелесе во время учебы. Об этом звезда рассказала «Газете.Ru».

Флоринская отметила, что приехала в Голливуд в подростковом возрасте для обучения в школе по программе обмена, однако даже тогда у нее не было мыслей навсегда покидать Россию. «И хотя я была еще девчонкой, уже тогда понимала, что Америка — ментально не моя страна. И жить там я не хотела ни тогда, ни сейчас», — заключила она.

При этом Флоринская призналась, что хотела бы сняться в голливудском проекте. По ее мнению, это ценный опыт для актера. «Если кто-то из артистов скажет, что он не хотел бы сняться в Голливуде, это в любом случае будет лукавством», — заявила она.

Ранее народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек и дрессировщик Юрий Куклачев вспомнил, что в 1990-х годах отказался переезжать в США, несмотря на рабочий контракт в Лас-Вегасе.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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