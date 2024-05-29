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16:35, 29 мая 2024Силовые структуры

На компанию подростков завели дело за разбойное нападение в российском городе

СК возбудил дело на 4 подростков за разбойное нападение на мужчину в Краснодаре

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Краснодаре следователи возбудили уголовное дело в отношении четверых подростков, совершивших разбойное нападение на местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, вечером 23 мая группа несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет на улице Славянской напали на мужчину. Они избили его, причинив тяжкий вред здоровью. Затем подростки забрали у пострадавшего велосипед и обручальное кольцо. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Мужчина был госпитализирован.

Скрывшихся с места преступления подростков задержали по горячим следам. В настоящее время с ними работают следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

22 мая сообщалось, что в Тыве 16-летний юноша получил пять лет лишения свободы из-за расправы над жителем города Чадан, который отказался купить ему спиртное.

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      Любовь Ширижик
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