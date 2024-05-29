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20:56, 29 мая 2024Наука и техника

На Украине заметили российскую самоходную ванную

Readovka: на Украине заметили самоходную ванную для доставки грузов

В зоне боевых действий на Украине заметили самоходную ванную. Как сообщает Readovka в своем Telegram-канале, самодельное транспортное средство доставляло на линию боевого соприкосновения важные грузы для российских войск.

Отмечается, что устройство было замечено оператором украинского дрона. Что именно везла самоходная ванная, остается неизвестным. О судьбе роботизированного транспортного средства тоже не сообщается.

Ранее на Украине заметили многоцелевой транспортер-тягач МТ-ЛБ с массивным антидроновым козырьком, который называют «мангалом».

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      Леонид Немов
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