Олимпийская чемпионка объяснила оскорбления Винер в свой адрес

Гимнастка Мамун заявила, что не воспринимала оскорбления от Винер на свой счет

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в интервью YouTube-каналу «Витя Кравченко» объяснила нападки в свой адрес со стороны тренера Ирины Винер, которая обзывала спортсменку тварью и скотиной.

«Я это ни в коем случае не воспринимала на свой счет. Мои тренеры пытались разбудить во мне зверя. Типичный спортсмен — это тот спортсмен, который злой», — заявила она.

При этом, по словам гимнастки, из-за такого жесткого общения тренер часто снилась ей. По мнению Мамун, она не заслужила к себе такого отношения. Спортсменка считает, что Винер так вела себя из-за слабости — тренер не могла добиться от своей ученицы нужного результата, из-за чего срывалась.

Ранее сообщалось, что Мамун убрала надпись «сборная России» с автомобиля, подаренного за победу на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Она объяснила это тем, что ей «надо двигаться дальше».