Гимнастка убрала надпись «сборная России» с подаренного за победу на ОИ авто

Мамун убрала надпись «сборная России» с подаренного за победу на ОИ-2016 авто

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала в интервью YouTube-каналу «Витя Кравченко», что убрала надпись «сборная России» с автомобиля, подаренного за победу на Играх-2016 в Рио де Жанейро.

Гимнастка заявила, что сделала это только в прошлом году. «Надпись "сборная России" шла на весь капот. Я отодрала, потому что поняла, что надо двигаться дальше», — объяснила она.

Мамун также сообщила, что не поддерживает радикальные заявления официальных лиц на тему участия в Олимпиаде-2024. «Для меня самое главное в спорте — уважение. Я росла в такой семье и тренировалась в таких условиях большую часть карьеры. Мне очень больно слушать заявления про бомжей, так нельзя», — отметила она.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала бомжами россиян, которые хотят выступить на Играх в Париже. С критикой российских теннисистов, желающих соревноваться на ОИ, также выступил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, назвав их командой иноагентов.