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17:12, 29 мая 2024Культура

Победивший в Каннах фильм с российскими актерами раскритиковали

Кинокритик Сычев: победивший в Каннах фильм «Анора» выглядит просто и наивно

Кадр: фильм «Анора»

Кинокритик Сергей Сычев высказался о фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера с участием российских актеров. Его слова приводит «360».

По мнению эксперта, получившая «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале картина «выглядит просто и наивно» в нынешних реалиях. «Будь он снят 30 лет назад, смотрелся бы очень актуально», — отметил Сычев.

Он добавил, что фильм практически не рассказывает зрителю о России. «Эта история могла происходить не только с русским героем, с любым другим могла бы произойти — везде есть богатые люди, везде есть их дети, которые не слушаются», — объяснил кинокритик.

Среди минусов фильма Сычев также выделил схематизм. «Это связано с тем, что режиссер — американец, который вряд ли очень сильно погружен в русскую культуру, хорошо, что они [герои фильма] не цитируют каждые две минуты Пушкина или Достоевского — это было бы еще хуже», — сказал он.

При этом Сычев подчеркнул, что «Анору» можно назвать приятным зрительским кино, которое будут смотреть.

Картина рассказывает о молодой секс-работнице из Бруклина по имени Анора, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого человека прилетают из России, чтобы убедить его аннулировать брак.

Ранее о своей реакции на победу фильма «Анора» на Каннском кинофестивале рассказал российский актер Марк Эйдельштейн.

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      Варвара Кошечкина
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