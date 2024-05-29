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11:04, 29 мая 2024Наука и техника

Главная функция Windows 11 появится на всех компьютерах

Энтузиасты нашли способ включить функцию Recall в Windows 11 на любых ПК

Фото: Rui Silvestre / Unsplash

Функцию Recall в Windows 11, предназначенную для записи экрана ПК, можно будет активировать почти на любых компьютерах. Об этом сообщает издание TechSpot.

Журналисты медиа сослались на энтузиаста под ником Albacore, который рассказал, что нашел способ включить Recall на любом компьютере. Ранее в Microsoft заявили, что функция записи прогресса будет доступна на устройствах, имеющих выделенный нейронный процессор (NPU).

Recall будет постоянно записывать происходящее на экране компьютера и сохранять в архив — пользователь сможет в любой момент посмотреть, над чем он работал в определенное время. Журналисты TechSpot назвали Recall главной функцией обновления Windows 11, миллиардер Илон Маск призвал отключить ее из-за потенциальных проблем с конфиденциальностью.

Albacore заявил, что ему удалось запустить новую функцию на ПК с процессорами ARM 64. При этом он уверен, что Recall также можно настроить на ПК, которые базируются на процессорах x86-64 от Intel и AMD. Однако во время тестовой демонстрации функция показала низкую производительность, что Albacore объяснил постоянной записью экрана в фоновом режиме.

Американская корпорация Microsoft анонсировала появление новых функций искусственного интеллекта (ИИ) в Windows 11 в конце мая. ОС получила обновленный ИИ-сервис Copilot, «Живые субтитры» и другие опции.

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      Андрей Ставицкий
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