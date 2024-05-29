Россиянка зашла в супермаркет в США и удивилась стоимости водки

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США, зашла в местный супермаркет и удивилась высоким ценам на продукты. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что банка консервированной рыбы стоила там около 300 рублей, соевый соус — почти 380 рублей, туалетная бумага (12 рулонов) — 1000 рублей, йогурты — 870 рублей за упаковку весом 907 граммов, чипсы — 570 рублей, а бутылка водки объемом 750 миллилитров — 2,8 тысячи рублей.

«Цены в рублях постоянно меняются, нужно учитывать сегодняшний курс. Но в пересчете на рубли цены в Америке все равно выходят высокими, хоть бы нам тут не долго задерживаться!» — заключила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша описала первые впечатления от США фразой «это шок-контент». По словам Ершовой, все мосты, здания и аэропорт города Гонолулу в штате Гавайи были покрыты плесенью.