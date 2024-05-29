Российские военные использовали «плащи-невидимки» при штурме в ДНР

РИА Новости: российские бойцы применили «плащи-невидимки» при штурме Тоненького

Российские штурмовики в составе группировки «Центр» воспользовались так называемыми «плащами-невидимками» во время штурма Тоненького в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил командир взвода штурмовиков с позывным Призрак.

Военнослужащий рассказал, что такие плащи помогают прятаться от тепловизоров и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. «Сел, как кочка, сидишь, лицо вниз спрятал, он пролетает мимо тебя», — высказался Призрак.