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07:05, 29 мая 2024Бывший СССР

Российские военные использовали «плащи-невидимки» при штурме в ДНР

РИА Новости: российские бойцы применили «плащи-невидимки» при штурме Тоненького

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Российские штурмовики в составе группировки «Центр» воспользовались так называемыми «плащами-невидимками» во время штурма Тоненького в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил командир взвода штурмовиков с позывным Призрак.

Военнослужащий рассказал, что такие плащи помогают прятаться от тепловизоров и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. «Сел, как кочка, сидишь, лицо вниз спрятал, он пролетает мимо тебя», — высказался Призрак.

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      Маргарита Пименова
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