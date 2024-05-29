Российские врачи начали использовать новый метод для борьбы с раком

Астраханские врачи начали использовать БЦЖ-терапию для борьбы с раком

Астраханские врачи начали использовать новый метод борьбы с раком. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Для лечения пациентов российские медики стали применять БЦЖ-терапию для борьбы с поверхностным раком мочевого пузыря. Данный метод, для которого был закуплен российский препарат Имурон-вак, помогает приостановить распространение злокачественных клеток и снизить вероятность повторных проявлений заболевания.

Уточняется, что БЦЖ-терапию могут пройти жители региона по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). За первую неделю лечение прошли пять пациентов. Уточняется, что врачи планируют проводить до 10 процедур в неделю.

Ранее сообщалось, что российским ученым удалось создать новый метод лечения артрита. Исследователи выяснили, что с помощью антисмысловых генов, или олигонклеотидов, можно блокировать белок, вызывающий патологию.

