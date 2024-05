Сообщение о депортации детей из новых регионов России не подтвердилось

Сообщение о депортации детей из новых регионов России не нашло подтверждения

Американский аналитический центр «Институт изучения войны» (Institute for the Study of War, ISW) во вторник, 28 мая, опубликовал материал, в котором утверждалось, что российские власти грядущим летом депортируют тысячи детей из новых регионов в рамках программы «Полезные каникулы». Однако данное сообщение не нашло реального подтверждения.

Авторы статьи назвали актом геноцида решение отправить 40 тысяч несовершеннолетних в летние лагеря в различные субъекты — Крым, Приморский край и Адыгею. «Украинские дети, депортированные в Россию на такие “каникулы”, сталкиваются с программами русификации, основанными на их изоляции от украинских семей, языка, культуры и истории», — говорилось в тексте.

В действительности о депортации детей из новых регионов речи не идет. Глава Луганской народной республики пояснял, что школьников отправляют на отдых и оздоровление в федеральные оздоровительные и спортивные центры — для этого региональными властями выделяются специальные квоты. Отдыхающих ждут, в частности, поездки по Москве, Ростову-на-Дону и Туле в рамках акции «Культурная карта 4+85», «Маршрут для молодежи», «Университетские смены», а также участие в летней смене «Время героев» на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгограде. «Планы масштабные. И мы сделаем все для того, чтобы их реализовать. Чтобы наши маленькие земляки провели лето весело и интересно, с пользой и удовольствием», — подчеркнул Пасечник.

Кроме того, аналогичные меры принимаются, к примеру, в отношении детей из приграничных российских регионов. Так, школьникам из Белгородской области предоставят возможность отдохнуть в Крыму. «Договоренности есть. Они анонсированы. Будут тысячи детей у нас отдыхать в Крыму из Белгорода. Многие ищут места для отдыха в Краснодарском крае, в Адыгее — и это правильно, на весь сезон лета, чтобы обезопасить детей, в том числе в Крыму», — рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Стоит также отметить, что президент России Владимир Путин еще в 2022 году поручил подумать об организации отдыха для детей из новых регионов страны. «Особенно на тех территориях, где, к сожалению, до сих пор еще неспокойно или даже опасно», — говорил он.

Сообщения о депортации детей из новых регионов России получили распространение исключительно в украинских источниках.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».