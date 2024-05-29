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09:01, 29 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о переброске бойцов ВСУ с донецкого на харьковское направление

Гагин: ВСУ перебрасывают бойцов с донецкого на харьковское направление

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают бойцов с донецкого на харьковское направление. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

По его словам, для удержания Волчанска противник перебросил личный состав с других участков фронта — донецкого, херсонского и запорожского, а также с Часова Яра.

Кроме того, по словам Гагина, ВСУ перебросили на харьковское направление десятки единиц военной техники.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинская армия потеряла более 700 человек при продвижении южной группировки российских войск.

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      Алевтина Запольская
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