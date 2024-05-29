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06:46, 29 мая 2024Мир

В Совете Европы обратили внимание на историю с пленным россиянином

В ЕКПП заинтересовались судьбой россиянина Резникова в украинском плену

Фото: Rivage / Unsplash

Европейский комитет по предотвращению пыток (ЕКПП) обратил внимание на историю с пленным россиянином Денисом Резниковым и внес его в свой список в связи с жестоким обращением со стороны украинских спецслужб. Об этом заявила донецкая правозащитница Ирина Вихорева в разговоре с РИА Новости.

До начала специальной военной операции мужчина работал на шахте в Донецке, а в 2022 году отправился добровольцем на фронт. Через полтора года он попал в украинский плен под Красногоровкой. После этого от дочери Резникова потребовали фото военных объектов, пообещав не издеваться над военным.

«Мы наняли адвоката и направили обращение в ЕКПП. Заверили, что, когда кто-то из сотрудников поедет на Украину, то постарается выяснить обстоятельства попадания в плен, условия содержания и обращения, а также дальнейшую судьбу военного», — рассказала Вихорева.

Ранее в докладе Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека сообщалось, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам.

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      Маргарита Пименова
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