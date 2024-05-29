Водитель попытался протаранить авто туристов на курорте Европы и попал на видео

Daily Mail: водитель автомобиля пытался протаранить машину туристов на Майорке

Неизвестный водитель автомобиля пытался протаранить машину туристов, показал им средний палец и скрылся с места преступления. Произошедшее на европейском курорте попало на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент случился в городе Пальма на острове Майорка, Испания, 19 апреля, на фоне антитуристических протестов. На кадрах с камер наблюдения видно, как белый автомобиль врезается в другую машину, пытаясь вытолкнуть ее на обочину. Другая запись из салона показывает, как нападавший вновь врезается в авто под крики находившихся там британских отдыхающих.

Полиции удалось выследить и поймать водителя, однако его мотивы не раскрываются.

Ранее сообщалось, что британские туристы начали уезжать домой с Канарских островов Испании из-за недовольства протестами против туризма и визовых ограничений. Британцев обидело то, что теперь, согласно новым правилам Евросоюза, они могут находиться на островах Европы не более 90 дней.

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов не раз высказывали недовольство из-за последствий массового туризма. Так, на Тенерифе объявили голодовку в знак протеста. Люди жалуются, что туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.