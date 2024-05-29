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14:58, 29 мая 2024Бывший СССР

ВС России пошли в наступление в Красногоровке

РВ: ВС России наступают в районе Красногоровки в ДНР

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Вооруженные силы (ВС) России наступают в районе Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР). О продвижении российских военных сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).

Сообщается, что в ходе штурма в населенном пункте произошел прорыв бронегруппы к позициям украинской армии. «Пять единиц техники врываются на вражеские позиции и высаживают десант. Начинается зачистка укреплений нацистов в жилой застройке», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские штурмовики в составе группировки «Центр» воспользовались «плащами-невидимками» во время штурма Тоненького в ДНР. По словам командира взвода штурмовиков с позывным Призрак, такие плащи помогают прятаться от тепловизоров и беспилотных летательных аппаратов противника.

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      Александр Курбатов
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