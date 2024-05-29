Артиллеристы бригады «Север-V» сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра

Вооруженные силы России сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что артиллеристы бригады «Север-V» добровольческого корпуса, который действует в составе российской группировки войск «Юг», при помощи гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра нанесли удар по пункту дислокации украинской армии на окраине Часова Яра. Таким образом военные обеспечили продвижение российских штурмовых групп.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий выразил уверенность в том, что Россия полностью возьмет под контроль Часов Яр в ближайшее время. Депутат добавил, что каждый дом переулок в городе превратили в укрепрайоны.