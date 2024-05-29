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11:54, 29 мая 2024Из жизни

Захватившие весь мир тараканы оказались индийскими

PNAS: распространившиеся по всему миру тараканы оказались индийскими

Фото: RealityImages / Shutterstock / Fotodom

Распространившиеся по всему миру тараканы оказались индийского происхождения. Об этом пишет научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Международная группа ученых изучила ДНК 281 особи «немецкого» таракана (Blattella germanica), также известных как прусак или рыжий таракан, и выявила связь этого вида с их азиатскими сородичами (Blattella asahinai). Азиатские и «немецкие» тараканы разделились всего 2100 лет назад: их общий предок переселился с полей Индии, адаптировался к жизни рядом с человеком и захватил почти все страны мира.

Первая волна миграции тараканов вышла из Бенгальского залива 1200 лет назад и двинулась на запад из-за развития торговли и организации военных походов исламскими халифатами Омейядов и Аббасидов. Следующая волна насекомых перемещалась с европейскими Ост-Индскими компаниями. Так тараканы оказались в Индонезии.

В Европу насекомые попали в период Семилетней войны (1756-1763). Сначала у них не было официального названия: русские солдаты называли его «прусским» тараканом, а британские и прусские военные — «русским».

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В 1767 году шведский биолог Карл Линней классифицировал и назвал вид Blatta germanica. Blatta в переводе с латыни означает «избегает света», название germanica же связано с тем, что исследованные Линнеем образцы были собраны в Германии. Позже термин подкорректировали до Blattella.

В Китай и Корею тараканы проникли с расширением торговых связей. Торговые судна модернизировались и перевозили товары быстрее, так у тараканов увеличились шансы добраться в новые регионы живыми.

Развитие водопровода и отопления также создало идеальные условия для размножения тараканов. «Немецкие» тараканы эволюционировали, чтобы вести ночной образ жизни и избегать открытых пространств. Чтобы выжить, они приобрели удивляющую ученых способность приспосабливаться к чему бы то ни было. Пока ученые не могут понять, как тараканам удается выживать в любых условиях и быстро приобретать устойчивость к все новым ядам.

Ранее сообщалось, что в Японии мужчина пытался избавиться от тараканов и устроил взрыв в доме. В результате разбились стекла на балконе, а хозяин дома получил незначительные травмы.

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      Юлия Юткина
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