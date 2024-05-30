59-летняя телеведущая показала фанатам фото топлес

Американская телеведущая Доринда Медли показала фанатам фото топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» предстала на размещенном кадре в облегающей макси-юбке черного цвета с завышенной талией. При этом торс артистки оказался обнажен, и она прикрыла голую грудь скрещенными на ней руками.

В то же время знаменитость сделала укладку с объемом у корней на окрашенных в блонд волосах. Так, она зачесала пряди назад, подчеркнула глаза черными стрелками и примерила золотистые серьги.

Ранее в мае популярная американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен снялась в купальнике за десятки тысяч рублей во время отдыха на яхте в Майами, США.