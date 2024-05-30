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04:01, 30 мая 2024Интернет и СМИ

Женщина нашла в интернете порно с собой и испугалась

Фото: Surface / Unsplash

Пользовательница Reddit, 20 лет назад снявшаяся в порновидео, рассказала на портале, что недавно нашла этот ролик в интернете и испугалась. Женщина призналась, что не знает, стоит ли ей говорить об этом мужу.

Автор поста заявила, что снялась в откровенном ролике, когда ей было 18 лет. «Я не собиралась сниматься в этом видео, я пошла с подругой на съемки, чтобы поддержать ее, но она в последний момент отказалась, а я согласилась», — рассказала она. Женщина отметила, что ролик длится 30 минут. По ее словам, она сразу же пожалела о содеянном.

Сначала видео публиковалось на разных сайтах в интернете, однако спустя некоторое время, как показалось рассказчице, исчезло из сети. «Через несколько лет после съемок я познакомилась со своим будущем мужем и не стала рассказывать ему про это. Мне было стыдно, я молилась, чтобы он никогда об этом не узнал. Он действительно так и не узнал об этом. Мы женаты уже 15 лет и воспитываем двух детей», — добавила автор поста.

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Она отметила, что часто проверяла, есть ли ролик с ее участием в сети, и недавно увидела, что его снова опубликовали на одном из популярных сайтов с контентом для взрослых. Женщина заявила, что открытие привело ее в ужас, поскольку она боится, что видео увидят знакомые ее семьи.

При этом рассказчица сомневается, стоит ли ей рассказывать о ролике мужу. «Я знаю, что он не бросит меня, если я это сделаю. Он знает, что до встречи с ним я была достаточно распутной. Но я больше всего на свете стыжусь этого видео и не хочу, чтобы он его видел», — добавила она. Кроме того, женщина предположила, что ролик может посеять в ее супруге неуверенность в себе.

«Вряд ли тебе захочется, чтобы твой муж сам узнал про это видео и начал задаваться вопросом, почему ты ему не рассказала», «Будет правильным рассказать ему об этом», — посоветовали женщине пользователи портала. Некоторые также рекомендовали ей обратиться к администрации сайта и попросить удалить ролик.

Ранее порнозвезда Агата Вега раскрыла минусы работы в индустрии контента для взрослых. Главным недостатком своей карьеры она назвала невозможность поменять сферу деятельности.

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      Олег Давыдов
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