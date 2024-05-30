Байден нахамил журналисту из-за вопроса о Харрис

Байден нахамил журналисту, спросившему о возможности передачи полномочий Харрис

Президент США Джо Байден нахамил журналисту, отвечая на вопрос о возможной передаче полномочий главы государства вице-президенту Камале Харрис в случае переизбрания на второй срок. Об этом сообщает агентство C-SPAN.

«С тобой все в порядке? Ты головой ударился, или что?», — сказал американский глава в ответ на вопрос журналиста в аэропорту Филадельфии.

Ранее президент США Джо Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США. Он также добавил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего Соединенных Штатов, как сейчас.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.