Белорусские депутаты приняли законопроект об амнистии

В Белоруссии депутаты приняли законопроект об амнистии

Депутаты на заседании первой сессии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект об амнистии. Об этом сообщает БЕЛТА.

Речь идет о законопроекте «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Документ был внесен в Палату представителей 23 мая. По предварительной информации, амнистия будет применена к 7850 осужденным.

Уточняется, что главными условиями для применения амнистии стали полное возмещение вреда, причиненного совершенным преступлением, положительная характеристика лица во время отбывания наказания.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к амнистии в связи с 80-летием со дня освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, надо более внимательно посмотреть на женщин и детей, другие категории осужденных.