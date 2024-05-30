Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:42, 30 мая 2024Бывший СССР

Белорусские депутаты приняли законопроект об амнистии

В Белоруссии депутаты приняли законопроект об амнистии

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Депутаты на заседании первой сессии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект об амнистии. Об этом сообщает БЕЛТА.

Речь идет о законопроекте «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Документ был внесен в Палату представителей 23 мая. По предварительной информации, амнистия будет применена к 7850 осужденным.

Уточняется, что главными условиями для применения амнистии стали полное возмещение вреда, причиненного совершенным преступлением, положительная характеристика лица во время отбывания наказания.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к амнистии в связи с 80-летием со дня освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, надо более внимательно посмотреть на женщин и детей, другие категории осужденных.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда «Моей прекрасной няни» много лет боролась с раком

      Владелец «Пятерочки» выступил против регулирования цен на продукты

      Экс-премьер Швеции предрек разрешение мощи США после победы России на Украине

      Российская компания создала первый образец зарядной станции для электрокара

      В Харьковской области нашли западных наемников и «ярых нацистов»

      Напавшего на таксиста 19 лет назад россиянина приговорили к 25 годам

      Отец Урганта рассказал о работе с Заворотнюк

      Названы подробности о недвижимости Анастасии Заворотнюк

      59-летняя телеведущая показала фанатам фото топлес

      Родители российских школьников рассказали о страхах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше