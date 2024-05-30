Беспилотник сбили над Белгородской областью

Минобороны заявило о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат сбили над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны России, подробный комментарий ситуации привели в Telegram-канале ведомства.

Попытку атаки со стороны Украины удалось пресечь около 10:30. Сбитое дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) устройство относилось к самолетному типу.

Других подробностей о произошедшем в Минобороны не раскрыли.

До этого стало известно, что украинский дрон атаковал машину с мирными жителями в Белгородской области. Тогда никто из мирных жителей не пострадал, транспортное средство оказалось повреждено.

Еще раньше Вооруженные силы Украины обстреляли фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Белгородской области.