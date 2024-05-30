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14:42, 30 мая 2024Экономика

Буланова рассказала о нежелании переезжать в Москву

Певица Татьяна Буланова заявила, что не хочет переезжать в Москву

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Российская певица Татьяна Буланова заявила, что, несмотря на то, что ее муж Валерий часто ездит по работе в Москву, она не хочет перебираться с ним в столицу. Причину своего нежелания переезжать в этот город она назвала в интервью «Телепрограмме».

В данный момент артистка вместе в мужем живут в Петербурге, однако бизнес ее супруга находится в Москве, поэтому ему периодически приходится туда ездить. Из-за этого паре приходится жить между двумя городами. При этом Буланова отметила, что не собирается перебираться в столицу.

«Уже с 1995 года, когда у меня появилось свое жилье в Москве, я пыталась предпринять попытки переезда в Москву. Но я настолько люблю свой родной Петербург, что, по крайней мере пока, не планирую куда-то переезжать. Очень часто бываю сейчас в Москве. Порой за неделю в поезде сплю каждую ночь, переезжая из Питера в Москву и назад. У Валеры примерно такой же график. Когда наши графики совпадают в одном городе, то мы встречаемся в Москве», — рассказала певица. Она добавила, что такой формат супружеской жизни никак не влияет на их отношения, ведь разлуки и расстояние не являются преградой для настоящей любви.

Ранее в мае актер Илья Любимов назвал Москву лучшим городом Земли.

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      Полина Кислицына
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