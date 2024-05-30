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16:33, 30 мая 2024Силовые структуры

Бывший главный специалист российской соцзащиты похитил миллионы рублей

ФСБ: бывший специалист УЗСН в Ростове задержан за хищение более 2 млн рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ростовской области сотрудники УФСБ России задержали бывшего главного специалиста Управления социальной защиты населения (УЗСН) за участие в хищении как минимум 2 миллионов 450 тысяч рублей из бюджетных средств, выделенных государством в рамках социальной помощи населению на открытие и развитие индивидуального предпринимательства (ИП). Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении ведомства.

По информации правоохранителей, к схеме по хищению денег также причастен некий гражданин, который оказывал нарушительнице содействие. В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Батайский городской суд поместил подозреваемых под домашний арест. Третьим фигурантом стал начальник УЗСН Батайска. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

По данным следствия, оперативники располагают информацией в отношении более 100 человек — получателей социальной помощи, которых использовали подозреваемые для осуществления мошеннической схемы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске депутата Совета депутатов города Игоря Украинцева подозревают в получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей.

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      Анна Габай
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