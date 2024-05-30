Дело похитивших и расправившихся над девушкой разведчиков дошло до суда

«Ъ»: суд рассмотрит дело 2 разведчиков, похитивших и расправившихся над девушкой

Уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, которых обвиняют в похищении и жестокой расправе над девушкой, жительницей Луганской народной республики (ЛНР), дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Об этом стало известно «Ъ».

В материалах расследования указано, что 28-летний Айдын Жамидулов является уроженцем Республики Казахстан, он проживал в Псковской области с женой и двумя дочерьми. В январе 2022 года подписал контракт с Минобороны России и служил в звании старшего лейтенанта в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ. Он также писал патриотические стихи, широко распространившиеся по интернету. Алексея Дорожкина призвали в 2023 году в звании рядового и должности старшего разведчика.

Согласно версии следствия, которую рассмотрят в суде, 13 января 2023 года военные распивали алкогольные напитки в луганском кафе. Спустя некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость.

Между старлеем и девушкой начался конфликт: боясь, что она сообщит об их связи жене, Жамидулов решился на преступление. Компании он сообщил, что отвезет Давронову к ее нынешнему молодому человеку, усадил ее в кузов «КамАЗа» и, когда грузовик поехал, связал ей руки скотчем. Вместе с ними поехал Дорожкину, ему старший лейтенант велел заклеить девушке глаза.

Похитители доставили ее в пункт временной дислокации части и, чтобы у подчиненных Жамидулова не было вопросов, представили ее как украинскую разведчицу, которая якобы служила в армии противника с 2018 по 2021 год и имеет на теле татуировки украинской символики.

Жамидулов завел Давронову в солдатскую баню, где офицер расправился над ней двумя десятками ударов ножом. В этот момент в комнату зашел командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев, которому Жамидулов велел добить жертву. Плещеев не захотел сделать этого, потому, опасаясь последствий со стороны руководителя, вонзил свой нож в область левого плеча и правой ноги девушки.

Через некоторое время в бане появился Дорожкин, ему офицер поручил завершить начатое, и удар, приведший к летальному исходу, пришелся в область сердца.

Убедившись, что все закончилось, Жамидулов приказал подчиненным вывезти тело за территорию пункта временной дислокации, где они подорвали его тремя гранатами Ф-1, чтобы жертву невозможно было узнать. При этом их действия были раскрыты по горячим следам, всех троих фигурантов задержали и позднее арестовали по решению военного суда.

Уточняется, что дело планируют рассмотреть летом. Адвокат Жамидулова отказалась комментировать журналистам обстоятельства происшествия без согласования ответов с подзащитным.

Ранее сообщалось, что следователь отказался приостановить производство по уголовному делу бывшего заместителя начальника исправительной колонии №37 Андрея Шварева, обвиняемого в коррупции, который заключил контракт с Минобороны и отправился служить в Донецкую народную республику (ДНР). Его задержали в начале апреля на территории ДНР и отправили под арест в пермский СИЗО.