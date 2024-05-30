Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:04, 30 мая 2024Силовые структуры

Дело похитивших и расправившихся над девушкой разведчиков дошло до суда

«Ъ»: суд рассмотрит дело 2 разведчиков, похитивших и расправившихся над девушкой

Фото: Pogiba Aleksandra / Global Look Press

Уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, которых обвиняют в похищении и жестокой расправе над девушкой, жительницей Луганской народной республики (ЛНР), дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Об этом стало известно «Ъ».

В материалах расследования указано, что 28-летний Айдын Жамидулов является уроженцем Республики Казахстан, он проживал в Псковской области с женой и двумя дочерьми. В январе 2022 года подписал контракт с Минобороны России и служил в звании старшего лейтенанта в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ. Он также писал патриотические стихи, широко распространившиеся по интернету. Алексея Дорожкина призвали в 2023 году в звании рядового и должности старшего разведчика.

Согласно версии следствия, которую рассмотрят в суде, 13 января 2023 года военные распивали алкогольные напитки в луганском кафе. Спустя некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость.

Между старлеем и девушкой начался конфликт: боясь, что она сообщит об их связи жене, Жамидулов решился на преступление. Компании он сообщил, что отвезет Давронову к ее нынешнему молодому человеку, усадил ее в кузов «КамАЗа» и, когда грузовик поехал, связал ей руки скотчем. Вместе с ними поехал Дорожкину, ему старший лейтенант велел заклеить девушке глаза.

Похитители доставили ее в пункт временной дислокации части и, чтобы у подчиненных Жамидулова не было вопросов, представили ее как украинскую разведчицу, которая якобы служила в армии противника с 2018 по 2021 год и имеет на теле татуировки украинской символики.

Жамидулов завел Давронову в солдатскую баню, где офицер расправился над ней двумя десятками ударов ножом. В этот момент в комнату зашел командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев, которому Жамидулов велел добить жертву. Плещеев не захотел сделать этого, потому, опасаясь последствий со стороны руководителя, вонзил свой нож в область левого плеча и правой ноги девушки.

Через некоторое время в бане появился Дорожкин, ему офицер поручил завершить начатое, и удар, приведший к летальному исходу, пришелся в область сердца.

Убедившись, что все закончилось, Жамидулов приказал подчиненным вывезти тело за территорию пункта временной дислокации, где они подорвали его тремя гранатами Ф-1, чтобы жертву невозможно было узнать. При этом их действия были раскрыты по горячим следам, всех троих фигурантов задержали и позднее арестовали по решению военного суда.

Уточняется, что дело планируют рассмотреть летом. Адвокат Жамидулова отказалась комментировать журналистам обстоятельства происшествия без согласования ответов с подзащитным.

Ранее сообщалось, что следователь отказался приостановить производство по уголовному делу бывшего заместителя начальника исправительной колонии №37 Андрея Шварева, обвиняемого в коррупции, который заключил контракт с Минобороны и отправился служить в Донецкую народную республику (ДНР). Его задержали в начале апреля на территории ДНР и отправили под арест в пермский СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал поручения по бесплатной газификации СНТ. Губернаторов обязали утвердить графики подключения участков

      В Белом доме назвали авторов «формулы мира» Зеленского

      В Польше задержали троих подозреваемых в подготовке диверсий по заказу России

      Дело похитивших и расправившихся над девушкой разведчиков дошло до суда

      Психолог дала совет относительно секса на первом свидании

      Голая девушка прервала секс на пляже и скрылась от полицейских в море

      На Западе заявили о победе России на Ближнем Востоке

      Раскрыты планы США относительно церемонии ООН по погибшему президенту Ирана

      «Роснано» предупредило о риске банкротства

      В Госдуме раскрыли последствия мобилизации заключенных на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше