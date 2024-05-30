В Москве стало труднее получить скидку на жилье

«Метриум»: московские девелоперы стали реже давать скидки на новостройки

Московские застройщики стали реже предоставлять скидку покупателям. Такую тенденцию проследили в риелторской компании «Метриум», передает РБК.

По данным фирмы, к концу мая по сниженным ценам готовы продать квартиры в 150 новостройках. За год данный показатель опустился на 6,3 процента. Девелоперы готовы подвинуться в цене в среднем на 3 процента, максимум 5 процентов — в апреле-мае 2023 года скидка составляла порядка 7 процентов. Это скорее не скидка, а бонус для повышения лояльности, считают в Turandot Residences & Artisan. В дорогостоящих проектах размер дисконта за год снизился с 8 до 5 процентов.

При этом в январе скидки предоставляли охотнее, чем в новогоднюю распродажу. Сегодня дисконт можно получить на 45 процентов экспозиции — в начале года на это шли в 56 процентов случаев. Чаще всего это скидки размером до одного процента.

Необходимость в уступках отпала на фоне повышенного спроса на новостройки — россияне активнее скупают жилье, пока действуют льготные ипотечные программы. «В период с февраля по май скидок было больше. Сейчас, когда появился входящий поток клиентов, закрывающих государственную ипотеку или семейную ипотеку по условиям до 1 июля 2024 года, застройщики менее охотно соглашаются на предоставление скидок», — пояснил эксперт МИЭЛЬ «Строгинская пойма» Евгений Бражин.

Вместе с тем появились прежде небывалые скидки размером более 40 процентов — такие условия действует на 229 продаваемых квартир. В январе максимальный дисконт достигал 35 процентов и действовал лишь на 22 проекта. Однако, по мнению собеседников издания, такая выгода может быть мнимой. «Скидки нередко становятся фиктивным инструментом продаж. То есть, застройщики цену сначала поднимают, а потом снижают», — отметил гендиректор агентства недвижимости ARQ CITY Максим Каварьянц. К тому же, как он уточнил, подобные акции последние пару лет ограничены по времени. В МИЭЛЬ добавляют, что такие скидки в итоге нивелируются за счет повышения цен на жилье при выборе траншевой ипотеки, ипотеки, субсидированной банком или девелопером, в случае ссуды с кешбэком или при недостатке первого взноса.

Ранее в Госдуме призвали ограничить прибыль застройщиков, ведущих высокомаржинальные проекты. Участники рынка, однако, полагают, что нововведение впоследствии спровоцирует рост цен на недвижимость и снизит качество застройки.