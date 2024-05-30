Еврокомиссия захотела ввести санкции против «Ингосстраха»

Bloomberg: ЕК рассматривает возможность введения санкций против «Ингосстраха»

Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против российской компании «Ингосстрах». Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, если предложение об ограничениях в отношении страховой российской компании одобрят, это вызовет волну недовольства в ряде стран. Возможные санкции создадут риски для торговли нефтью, а также нарушения в поставках товаров, которые застрахованы компанией, уточняет Bloomberg.

В свою очередь представители «Ингосстраха» заявили, что компания «работает в строгом соответствии с законодательством».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует включить в 14-й пакет санкций ограничения в отношении «теневого флота» России.