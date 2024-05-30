Италия запретила Украине использовать ее оружие для ударов по России

Глава МИД Италии Таяни: Киев не может использовать наше оружие для ударов по РФ

Украина не может использовать итальянское оружие для ударов по России. Применять поставленное Римом оружие за пределами страны Киеву запретил глава МИД Италии Антонио Таяни в эфире телеканала Rai3.

«Все оружие, поступающее из Италии, должно использоваться внутри Украины», — сказал дипломат.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства также заверил, что Италия не пошлет ни одного солдата на территорию Украины. Министр иностранных дел подчеркнул, что Италия не находится в состоянии войны с Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина уже может наносить по России удары дальнобойным оружием Запада, так как ряд стран изначально не выступали против подобных мер.