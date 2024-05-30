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13:15, 30 мая 2024Мир

Италия запретила Украине использовать ее оружие для ударов по России

Глава МИД Италии Таяни: Киев не может использовать наше оружие для ударов по РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Remo Casilli / Reuters

Украина не может использовать итальянское оружие для ударов по России. Применять поставленное Римом оружие за пределами страны Киеву запретил глава МИД Италии Антонио Таяни в эфире телеканала Rai3.

«Все оружие, поступающее из Италии, должно использоваться внутри Украины», — сказал дипломат.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства также заверил, что Италия не пошлет ни одного солдата на территорию Украины. Министр иностранных дел подчеркнул, что Италия не находится в состоянии войны с Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина уже может наносить по России удары дальнобойным оружием Запада, так как ряд стран изначально не выступали против подобных мер.

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      Семен Александров
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