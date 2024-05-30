Известная 70-летняя модель оголила ягодицы на фото

Американская модель Кристи Бринкли в платье оголила ягодицы на фото

Известная американская актриса и модель Кристи Бринкли показала новое фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

70-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором она приподняла платье, оголяя ягодицы и ноги. В это время стилисты подшивали ее наряд, который порвался перед съемкой программы Today Show.

Знаменитости сделали укладу с распущенными светлыми волосами и яркий макияж с красной помадой.

В марте Бринкли рассказала о борьбе с раком кожи. Звезда призналась, что у нее диагностировали базальноклеточную карциному — злокачественную опухоль базального слоя эпителия. Медики удалили знаменитости образование, которое она сама обнаружила на лице.