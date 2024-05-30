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15:29, 30 мая 2024Забота о себе

Российский блогер-иноагент упал с велосипеда и получил серьезные травмы

Блогер Илья Варламов сломал шейку бедра и кость руки в районе плеча

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) опубликовал несколько фотографий, сделанных в больнице, и рассказал, что получил травмы, упав с велосипеда. Историей об этом блогер поделился в Telegram.

Варламов рассказал, что отправился на велопрогулку в очень ветреный день. «В какой-то момент я потерял концентрацию, на что-то отвлекся, в итоге я полетел на асфальт. Что стало причиной падения, я так и не понял», — написал блогер и предположил, что мог упасть из-за сильного ветра, потери концентрации или какого-то препятствия на дороге.

Проезжавшие мимо люди предложили Варламову помощь и доставили его в больницу. Уже в машине он понял, что любое движение ногой причиняет ему невыносимую боль. Врачи сделали рентгеновский снимок и диагностировали блогеру перелом шейки бедра и кости руки в районе плеча. Вскоре после этого ему сделали операцию.

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«Унываю ли я? Конечно, нет! Во-первых, я получил много удивительных впечатлений, а в моем теле появилось три новых винта. Во-вторых, теперь я могу придумать себе какой-нибудь новый спорт, чтобы еще через полгода убиться как-нибудь поинтереснее», — поиронизировал над случившимся с ним блогер.

Ранее Варламов сравнил стоимость жизни в популярных у россиян городах Европы. Например, по его подсчетам, месяц жизни в Берлине обходится в 236 тысяч рублей.

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      Алиса Дмитриева
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